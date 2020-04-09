ИА «Ореанда-Новости». Алексей Текслер, работающий на должности губернатора Челябинской области, отправился на самоизоляцию после того, как у Сергея Зюся, его пресс-секретаря, обнаружили инфекцию коронавируса. Об этом девятого апреля рассказывает ТАСС. 

Губернатор уведомил, что факт заражения был подтверждён специалистами, работающими в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Руководителем Челябинской области заявлено, что он должен отправиться на самоизоляцию, как предписывается установленной процедурой. 

При этом им было отмечено, что он не намерен оставлять работу.