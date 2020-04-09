. Об этом девятого апреля рассказывает ТАСС.Губернатор уведомил, что факт заражения был подтверждён специалистами, работающими в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Руководителем Челябинской области заявлено, что он должен отправиться на самоизоляцию, как предписывается установленной процедурой.При этом им было отмечено, что он не намерен оставлять работу.