09.04.2020, 09:59
Российский губернатор отправился на самоизоляцию в связи с наличием коронавируса у сотрудника
ИА «Ореанда-Новости». Алексей Текслер, работающий на должности губернатора Челябинской области, отправился на самоизоляцию после того, как у Сергея Зюся, его пресс-секретаря, обнаружили инфекцию коронавируса. Об этом девятого апреля рассказывает ТАСС.
Губернатор уведомил, что факт заражения был подтверждён специалистами, работающими в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Руководителем Челябинской области заявлено, что он должен отправиться на самоизоляцию, как предписывается установленной процедурой.
При этом им было отмечено, что он не намерен оставлять работу.
Губернатор уведомил, что факт заражения был подтверждён специалистами, работающими в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Руководителем Челябинской области заявлено, что он должен отправиться на самоизоляцию, как предписывается установленной процедурой.
При этом им было отмечено, что он не намерен оставлять работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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