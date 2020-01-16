16.01.2020, 21:45
Российский хакер планирует признать свою вину в суде в США
ИА «Ореанда-Новости». Российский хакер Алексей Бурков планирует признать свою вину в суде в США, сообщает издательство «РИА Новости».
По словам адвоката Буркова Грегори Стэмбо, россиянин признает вину по некоторым обвинениям на судебном заседании, которое состоится в Соединённых Штатах Америки 23 января. В этот же день будет опубликован и документ о признании вины.
Стоит отметить, что Алексей Бурков обвиняется в 5 преступных эпизодах, которые напрямую связаны с хакерской деятельностью. Власти США считают, что он нанёс ущерб в сумме более 20 миллионов долларов. Российскому хакеру грозит до 80 лет лишения свободы.
По словам адвоката Буркова Грегори Стэмбо, россиянин признает вину по некоторым обвинениям на судебном заседании, которое состоится в Соединённых Штатах Америки 23 января. В этот же день будет опубликован и документ о признании вины.
Стоит отметить, что Алексей Бурков обвиняется в 5 преступных эпизодах, которые напрямую связаны с хакерской деятельностью. Власти США считают, что он нанёс ущерб в сумме более 20 миллионов долларов. Российскому хакеру грозит до 80 лет лишения свободы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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