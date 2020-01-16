По словам адвоката Буркова Грегори Стэмбо, россиянин признает вину по некоторым обвинениям на судебном заседании, которое состоится в Соединённых Штатах Америки 23 января. В этот же день будет опубликован и документ о признании вины.Стоит отметить, что Алексей Бурков обвиняется в 5 преступных эпизодах, которые напрямую связаны с хакерской деятельностью. Власти США считают, что он нанёс ущерб в сумме более 20 миллионов долларов.