11.06.2019, 16:34
Российский истребитель перехватил самолёты-разведчики НАТО у государственной границы
ИА «Ореанда-Новости» Представители министерства обороны России сообщили об инциденте, произошедшем 10 июня у границы России над Балтийским морем. В данном районе сейчас проходят учения Североатлантического альянса. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции и сопровождал их, не допуская пересечения государственной границы.
Российские военные заверили, что сопровождение велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности и международные правила использования воздушного пространства при этом нарушены не были.Учения войск НАТО проходят в период с 9 по 21 июня в южной части акватории Балтийского моря. Запланировано участие до 40 судов, а также около 40 летательных аппаратов из 18 государств. Минобороны РФ ранее сообщили о намерении держать ход учений под контролем.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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