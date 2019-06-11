ИА «Ореанда-Новости» Представители министерства обороны России сообщили об инциденте, произошедшем 10 июня у границы России над Балтийским морем. В данном районе сейчас проходят учения Североатлантического альянса. Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух на перехват самолётов-разведчиков США и Швеции и сопровождал их, не допуская пересечения государственной границы.

Российские военные заверили, что сопровождение велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности и международные правила использования воздушного пространства при этом нарушены не были.