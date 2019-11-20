20.11.2019, 13:28
Российский министр обороны заявил о том, что сейчас осуществляются попытки стереть из памяти союз Запада с СССР
ИА «Ореанда-Новости» В среду 20 ноября руководителем Министерства обороны РФ было сказано о том, что Россия параду на Красной площади 9 мая отводит особую роль на фоне того, как во многих государствах из памяти молодёжи пытаются стереть то, что были союзнические отношения СССР с Западом.
По словам Сергея Шойгу, парад на Красной площади в такой обстановке является делом чести для России и для всех дружественных стран. Также Сергей Шойгу сказал о том, что парад служит для того, чтобы сохранить о войне историческую правду.
В военном ведомстве заявили, что планируется к параду 9 мая привлечь до 20 иностранных расчётов. В планах Минобороны привлечь расчёты из Франции, США и Британии и других стран антигитлеровской коалиции.
По словам Сергея Шойгу, парад на Красной площади в такой обстановке является делом чести для России и для всех дружественных стран. Также Сергей Шойгу сказал о том, что парад служит для того, чтобы сохранить о войне историческую правду.
В военном ведомстве заявили, что планируется к параду 9 мая привлечь до 20 иностранных расчётов. В планах Минобороны привлечь расчёты из Франции, США и Британии и других стран антигитлеровской коалиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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