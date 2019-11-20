По словам Сергея Шойгу, парад на Красной площади в такой обстановке является делом чести для России и для всех дружественных стран. Также Сергей Шойгу сказал о том, что парад служит для того, чтобы сохранить о войне историческую правду.В военном ведомстве заявили, что планируется к параду 9 мая привлечь до 20 иностранных расчётов. В планах Минобороны привлечь расчёты из Франции, США и Британии и других стран антигитлеровской коалиции.