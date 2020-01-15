15.01.2020, 07:41
Российский парламентарий дал оценку шансам лишиться работы из-за роботов
ИА «Ореанда-Новости». Депутатом Ярославом Ниловым было заявлено, что многие специальности в будущем в РФ станут невостребованными. Об этом он разговаривал с корреспондентом RT.
Нилов отметил, что из-за роботов завтра не лишатся работы миллионы россиян, однако не будут востребованы многие специальности. По его мнению, если в будущем человек не захочет для того, чтобы соответствовать требованиям, получать дополнительное образование, это приведет к тому, что он перестанет интересовать работодателей.
Ниловым также было заявлено, что от того, что появятся работы, миллионы людей не могут сразу же потерять работу. Он уверяет, что всегда будут шансы на трудовом рынке добиться успеха, если заниматься самообразованием.
Нилов отметил, что из-за роботов завтра не лишатся работы миллионы россиян, однако не будут востребованы многие специальности. По его мнению, если в будущем человек не захочет для того, чтобы соответствовать требованиям, получать дополнительное образование, это приведет к тому, что он перестанет интересовать работодателей.
Ниловым также было заявлено, что от того, что появятся работы, миллионы людей не могут сразу же потерять работу. Он уверяет, что всегда будут шансы на трудовом рынке добиться успеха, если заниматься самообразованием.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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