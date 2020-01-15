Нилов отметил, что из-за роботов завтра не лишатся работы миллионы россиян, однако не будут востребованы многие специальности.Ниловым также было заявлено, что от того, что появятся работы, миллионы людей не могут сразу же потерять работу. Он уверяет, что всегда будут шансы на трудовом рынке добиться успеха, если заниматься самообразованием.