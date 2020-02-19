ИА «Ореанда-Новости»Светлана Бессараб, представляющая в Госдуме партию "Единая Россия", заявила в беседе с журналистом телеканала "Царьград" о том, что в РФ сегодня не осталось нищих пенсионеров. 

По её словам, из этой нищеты выбрались те, кто получают страховые пенсии по старости, и те, кто имеют социальную пенсию. 

Она говорит, что к ней приходят на приём россияне, которые довольны пенсионной реформой. 

Четырнадцатого февраля появилась информация о том, что мужчины, проживающие в РФ, недовольны пенсионной реформой. Согласно опросу Superjob, сорок один процент из числа опрошенных россиян считает реформу дискриминационной.