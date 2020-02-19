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По её словам, из этой нищеты выбрались те, кто получают страховые пенсии по старости, и те, кто имеют социальную пенсию.Четырнадцатого февраля появилась информация о том, что мужчины, проживающие в РФ, недовольны пенсионной реформой. Согласно опросу Superjob, сорок один процент из числа опрошенных россиян считает реформу дискриминационной.