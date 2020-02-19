19.02.2020, 15:06
Российский парламентарий заявила, что в России уже нет нищих пенсионеров
ИА «Ореанда-Новости». Светлана Бессараб, представляющая в Госдуме партию "Единая Россия", заявила в беседе с журналистом телеканала "Царьград" о том, что в РФ сегодня не осталось нищих пенсионеров.
По её словам, из этой нищеты выбрались те, кто получают страховые пенсии по старости, и те, кто имеют социальную пенсию.
Она говорит, что к ней приходят на приём россияне, которые довольны пенсионной реформой.
Четырнадцатого февраля появилась информация о том, что мужчины, проживающие в РФ, недовольны пенсионной реформой. Согласно опросу Superjob, сорок один процент из числа опрошенных россиян считает реформу дискриминационной.
По её словам, из этой нищеты выбрались те, кто получают страховые пенсии по старости, и те, кто имеют социальную пенсию.
Она говорит, что к ней приходят на приём россияне, которые довольны пенсионной реформой.
Четырнадцатого февраля появилась информация о том, что мужчины, проживающие в РФ, недовольны пенсионной реформой. Согласно опросу Superjob, сорок один процент из числа опрошенных россиян считает реформу дискриминационной.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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