ИА «Ореанда-Новости». Это не просто планы, а практически решённое дело. В ходе выступления на форуме «Россия зовёт!» вице-премьер Максим Акимов заявил, что в ближайшем будущем паспорта (а с ними и водительские удостоверения) будут заменены на мобильные приложения.

Правительство уже прорабатывает задачу создания специального приложения, благодаря которому можно будет идентифицировать россиян через мобильный телефон, поясняет Максим Акимов. Документ, так же как паспорт, будет выдаваться каждому гражданину России, достигшему возраста 14 лет.

Уже известно, что государственная информационная система «Мир» разработает дизайн-проект инновационного документа в первой половине 2019 года. Также приложение станет заменой не только паспорту, но и водительскому удостоверению. Утверждается, что новая система будет исключительно полезной и удобной для граждан. Благодаря этому решению можно будет совершать юридически значимые операции, которые пока невозможны без наличия на руках бумажного оригинала.

Максим Акимов рассказывает, что «мобильность» очень быстро изменяет мир, и, вероятнее всего, потребуется несколько форм-факторов для замены бумажного паспорта. В приложении для мобильных устройств будут предусмотрены различные современные формы предъявления паспорта, с высокой степенью надёжности и безопасности.

Государственная система «Мир» будет ответственной за выдачу паспортов нового типа. В настоящее время на базе этой системы можно оформить загранпаспорт с чипом. Вице-премьер Акимов говорит, что переход к новому форм-фактору идентификации граждан «абсолютно точно» состоится.

Далее, Минкомсвязи вместе с МВД и иными ведомствами уже начало обсуждать вопрос внедрения паспорта в формате ID-карты, в которой будет фотография и встроенный чип. На ID-карте будут зафиксированы электронная подпись владельца и его отпечатки пальцев. Подобный паспорт будет выдаваться на 10 лет, но одновременно иметь бумажный и электронный варианты нельзя.

Новые паспорта будут выдавать не ранее чем через 9-12 месяцев - после того как электронный формат и его особенности будет окончательно утверждены.