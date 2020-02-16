ИА «Ореанда-Новости». Посол России в Анкаре прокомментировал угрозы, которые поступают в его адрес.

Посол России в Турции Алексей Ерхов дал интервью телеканалу «Звезда». В ходе беседы он затронул тему угроз, которые получает посольство в Анкаре. Ерхов отметил, что скорее всего авторы угроз и не осознают, что запускают своими действиями целую «цепную реакцию».

Российский посол заявил, что эти угрозы вызывают в обществе ксенофобию, злобу и ненависть. Эти настроения могут найти практический выход, подчёркивает Ерхов.

Дипломат также обратил внимание на то, что ситуация, которая сейчас складывается в Турции, многим напоминает обстановку пятилетней давности. Ерхов назвал недопустимым такое поведение, ведь речь идёт не о после, а о всей России.