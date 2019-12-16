16.12.2019, 22:55
Российский предприятия всё чаще отказываются от импортного оборудования
ИА «Ореанда-Новости». Российский предприятия стали чаще отказываться от импортного оборудования. Опрос был проведён специалистами Института экономической политики им. Гайдара.
Импортозамещение началось в России с 2014 году, когда наши власти ввели антироссийские санкции. Пять лет назад около 30% организаций перешли на отечественное оборудование и около 22% - на российское сырьё. Но к 2017 году процент фирм, которые поддержали импортозамещение, значительно уменьшился до 7% и 8% соответственно. С прошлого года специалисты Института отметили рост предприятий, которые хотят перейти на отечественную технику и сырьё. В этом году уже 12% компаний отказались от зарубежного оборудования.
При проведения опроса специалисты Института экономической политики им. Гайдара уточняли причины, почему российские предприятия ещё не перешли на отечественное оборудование. Результаты исследования показали, что 67% представителей юрлиц считают, что в России нет аналогов некоторого иностранного оборудования. Ещё 44% опрошенных сказали, что у отечественной техники и сырья наблюдается низкое качество. А 11% добровольцев уверены в недостаточности господдержки по выпуску российского оборудования.
Импортозамещение началось в России с 2014 году, когда наши власти ввели антироссийские санкции. Пять лет назад около 30% организаций перешли на отечественное оборудование и около 22% - на российское сырьё. Но к 2017 году процент фирм, которые поддержали импортозамещение, значительно уменьшился до 7% и 8% соответственно. С прошлого года специалисты Института отметили рост предприятий, которые хотят перейти на отечественную технику и сырьё. В этом году уже 12% компаний отказались от зарубежного оборудования.
При проведения опроса специалисты Института экономической политики им. Гайдара уточняли причины, почему российские предприятия ещё не перешли на отечественное оборудование. Результаты исследования показали, что 67% представителей юрлиц считают, что в России нет аналогов некоторого иностранного оборудования. Ещё 44% опрошенных сказали, что у отечественной техники и сырья наблюдается низкое качество. А 11% добровольцев уверены в недостаточности господдержки по выпуску российского оборудования.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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