Опрос был проведён специалистами Института экономической политики им. Гайдара.Импортозамещение началось в России с 2014 году, когда наши власти ввели антироссийские санкции. Пять лет назад около 30% организаций перешли на отечественное оборудование и около 22% - на российское сырьё. Но к 2017 году процент фирм, которые поддержали импортозамещение, значительно уменьшился до 7% и 8% соответственно. С прошлого года специалисты Института отметили рост предприятий, которые хотят перейти на отечественную технику и сырьё.При проведения опроса специалисты Института экономической политики им. Гайдара уточняли причины, почему российские предприятия ещё не перешли на отечественное оборудование. Результаты исследования показали, что