ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право заёмщика на получение части страховой премии при досрочной выплате кредита.

Сфера действия данного закона – как потребительские, так и ипотечные займы. Документ также устанавливает возможность выдачи потребительского кредита без страховки по повышенной процентной ставке.

В соответствии с новыми нормами, заёмщики вправе расторгнуть договор страхования в течение 2-недельного срока с даты досрочного погашения кредита и получить сумму страховки за оставшийся период времени. Выплата данной суммы должна быть осуществлена в 7-дневный срок с момента подачи соответствующего заявления.

Закон начнёт действовать 1 сентября 2020 года. Его действие не охватывает займы со страховкой, взятые ранее.