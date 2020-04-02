02.04.2020, 13:54
Российский президент вновь обратится к соотечественникам
ИА «Ореанда-Новости». Президент РФ Владимир Путин второго апреля снова обратится к согражданам. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, соощает РИА Новости.
Лидер России намерен обратиться к нации второго апреля после шестнадцати часов по московскому времени, заявил Песков.
Песковым было также заявлено, что любые прогнозы о том, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции коронавируса, могут иметь лишь примерный характер.
По словам представителя официальной Москвы, все будет зависеть от того, насколько будут действенны принимаемые меры.
Лидер России намерен обратиться к нации второго апреля после шестнадцати часов по московскому времени, заявил Песков.
Песковым было также заявлено, что любые прогнозы о том, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции коронавируса, могут иметь лишь примерный характер.
По словам представителя официальной Москвы, все будет зависеть от того, насколько будут действенны принимаемые меры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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