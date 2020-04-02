ИА «Ореанда-Новости».  Президент РФ Владимир Путин второго апреля снова обратится к согражданам. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, соощает РИА Новости. 

Лидер России намерен обратиться к нации второго апреля после шестнадцати часов по московскому времени, заявил Песков. 

Песковым было также заявлено, что любые прогнозы о том, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции коронавируса, могут иметь лишь примерный характер.

По словам представителя официальной Москвы, все будет зависеть от того, насколько будут действенны принимаемые меры.