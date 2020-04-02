Президент РФ Владимир Путин второго апреля снова обратится к согражданам. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, соощает РИА Новости.Песковым было также заявлено, что любые прогнозы о том, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции коронавируса, могут иметь лишь примерный характер.По словам представителя официальной Москвы, все будет зависеть от того, насколько будут действенны принимаемые меры.