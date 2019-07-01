ИА "Ореанда-Новости" С сегодняшнего дня для всех производителей сгущённого молока, сливок, сливочного масла, сыров будет введена обязанность оформления на вышеуказанную молочную продукцию так называемых электронных ветеринарных сертификатов.

Молочная продукция уже давно находится под пристальным вниманием со стороны Россельхознадзора. Ведь именно в этом секторе продовольственных продуктов находится большое количество фальсифицированных изделий. По информации ведомства, доля поддельных продуктов в «молочке» составляет около двадцати процентов.

Несмотря на то, что введение сертификатов начинает действовать с 1 июля, сетевые торговые компании уже заявили о том, что некоторое число поставщиков молочной продукции отказались доставлять продукты в магазины. Число таких отказников составило около пяти процентов, и здесь, видимо, речь идёт о тех производителях, чьё качество молочной продукции вызывает сомнение.

Крупные молокоперерабатывающие предприятия пытались возразить введению ветеринарных сертификатов, аргументируя тем, что возникает огромный объём данных, который система не в состоянии оперативно обработать. Это приведёт к перебоям в поставке молочной продукции на прилавки магазинов, заявили производители молока. Кроме того, электронные ветеринарные сертификаты требуют от производства дополнительных финансовых вложений, что в конечном итоге приведёт к повышению розничной стоимости молочных продуктов. Здесь была озвучена сумма в 25-30%.

Однако, несмотря на заявления крупных предприятий по переработке молока, Роспотребнадзор уверяет, что молоко и прочая продукция будет доставляться в магазины без перебоев, а покупатели повышение стоимости этого вида продовольствия не увидят.