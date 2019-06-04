ИА «Ореанда-Новости». Визит Зеленского в Брюссель, чтобы обсудить стратегию «возвращения Крыма» с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО, не поможет в решении крымского вопроса, считает член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, Украина интересует Запад только с целью дискредитации России, поэтому максимум, чего позволит добиться эта стратегия — заморозить ситуацию.

«Чувствуется отсутствие реальных политиков, которые объективно оценивают ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, ситуацию с Крымом и понимают, что никаких шансов у Украины вернуть Крым нет», — заявил он в эфире НСН.

По словам Цекова, у Украины действительно есть возможность вернуть Крым. Такой поворот событий станет реальным только в случае воссоединения Украины с Россией. Сенатор посоветовал начать с восстановления экономических связей между странами.

«Крым навечно уже будет в составе Российской Федерации, как и до этого столетиями. Ну, а вообще, есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путём: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет», — подчеркнул сенатор. Цеков добавил, что только в случае улучшения отношений с Россией у Украины есть хороший шанс стать цивилизованным и нормальным государством.

Ранее 4 июня пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что украинский президент во время визита в Брюссель обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО «стратегию возвращения аннексированного Россией Крыма».