Российский политический деятель заявил, что часто гражданские браки становятся затем обычными. Он также заявил, что тоже желает, чтобы отношения между женщиной и мужчиной оформлялись в соответствии с устоявшимися традициями, однако считает неправильным говорить об этом в более резкой форме.Накануне протоиерей Димитрий Смирнов сравнил с "бесплатными проститутками" женщин, живущих в гражданском браке.