16.02.2020, 14:18
Российский сенатор ответил на сравнение гражданских жён с проститутками
ИА «Ореанда-Новости». Российский сенатор Валерий Рязанский в комментарии к заявлению протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жён и "бесплатных проституток", сказал радиостанции "Говорит Москва", что сегодня гражданский брак является устоявшейся формой отношений.
Российский политический деятель заявил, что часто гражданские браки становятся затем обычными. Он также заявил, что тоже желает, чтобы отношения между женщиной и мужчиной оформлялись в соответствии с устоявшимися традициями, однако считает неправильным говорить об этом в более резкой форме.
Накануне протоиерей Димитрий Смирнов сравнил с "бесплатными проститутками" женщин, живущих в гражданском браке.
Российский политический деятель заявил, что часто гражданские браки становятся затем обычными. Он также заявил, что тоже желает, чтобы отношения между женщиной и мужчиной оформлялись в соответствии с устоявшимися традициями, однако считает неправильным говорить об этом в более резкой форме.
Накануне протоиерей Димитрий Смирнов сравнил с "бесплатными проститутками" женщин, живущих в гражданском браке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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