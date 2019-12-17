17.12.2019, 20:00
Российский список санкций против украинских граждан и товаров был расширен
ИА «Ореанда-Новости». Российский список санкций против украинских граждан и товаров был расширен, сообщает издательство «Вести.RU».
Сегодня, по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева, ещё 9 человек были введены в санкционный список граждан Украины, а 2 были исключены. Список товаров был расширен на кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, котлы, радиаторы центрального отопления и некоторые медицинские изделия. Кроме этого, из России на Украину запретили экспортировать бумажные отходы и макулатуру.
Постановление было опубликовано сегодня, 17 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
Сегодня, по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева, ещё 9 человек были введены в санкционный список граждан Украины, а 2 были исключены. Список товаров был расширен на кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, котлы, радиаторы центрального отопления и некоторые медицинские изделия. Кроме этого, из России на Украину запретили экспортировать бумажные отходы и макулатуру.
Постановление было опубликовано сегодня, 17 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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