Сегодня, по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева, ещё 9 человек были введены в санкционный список граждан Украины, а 2 были исключены. Список товаров был расширен на кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, котлы, радиаторы центрального отопления и некоторые медицинские изделия. Кроме этого, из России на Украину запретили экспортировать бумажные отходы и макулатуру.