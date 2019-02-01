Иск в суд подал россиянин Александр Жестков. В своём заявлении он указал, что iHerb продаёт и доставляет в Россию БАДы и пищевые добавки, которые не соответствует действующему в стране техрегламенту. Истец подчеркнул, что продукцию американского магазина можно классифицировать как запрещённую к обороту на территории России из-за несоответствия требованиям безопасности.Жестков потребовал, чтобы Генпрокуратура добилась блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного положения магазина из AppStore и Google Play. Примечательно, что сам Жестков является исполнительным директором СРО НП «Союз производителей БАД к пище».В итоге ещё один иск к американской компании, также к компаниям Apple и Google, которые были в деле соответчиками, подал прокурор Засвияжского района Ульяновска, сообщает РБК.. Всего было перечислено десять позиций. Реализовать ограничение должен Роскомнадзор.Что касается второго заявления, в котором требовали удалить приложение из российских AppStore и Google Play, то в этом случае суд требования удовлетворил. Издание направило запрос в iHerb с вопросом, будет ли решение суда обжаловано.Эксперты говорят о том, что хоть под блокировку попали только несколько страниц, трудности с заказами могут возникнуть со всем сайта. Отмечается, чтоКстати, попытки заблокировать iHerb были и раньше. Так,