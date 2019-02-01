01.02.2019, 18:44
Российский суд обязал американский магазин iHerb удалить мобильное приложение из AppStore и Google Play
ИА «Ореанда-Новости». Засвияжский районный суд Ульяновска вынес решение по двум искам против американского интернет-магазина iHerb, который занимается продажей витаминов и пищевых добавок.
Иск в суд подал россиянин Александр Жестков. В своём заявлении он указал, что iHerb продаёт и доставляет в Россию БАДы и пищевые добавки, которые не соответствует действующему в стране техрегламенту. Истец подчеркнул, что продукцию американского магазина можно классифицировать как запрещённую к обороту на территории России из-за несоответствия требованиям безопасности.
Жестков потребовал, чтобы Генпрокуратура добилась блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного положения магазина из AppStore и Google Play. Примечательно, что сам Жестков является исполнительным директором СРО НП «Союз производителей БАД к пище».
В итоге ещё один иск к американской компании, также к компаниям Apple и Google, которые были в деле соответчиками, подал прокурор Засвияжского района Ульяновска, сообщает РБК.
Рассмотрев заявления, суд постановил, что необходимо ограничить доступ к информации о несертифицированных БАДах на сайте. Всего было перечислено десять позиций. Реализовать ограничение должен Роскомнадзор.
Что касается второго заявления, в котором требовали удалить приложение из российских AppStore и Google Play, то в этом случае суд требования удовлетворил. Издание направило запрос в iHerb с вопросом, будет ли решение суда обжаловано.
Эксперты говорят о том, что хоть под блокировку попали только несколько страниц, трудности с заказами могут возникнуть со всем сайта. Отмечается, что на декабрь 2018 года ежемесячная аудитория iHerb в России в возрасте 12–64 лет в городах с населением от 100 тысяч человек составляла 986,8 тысяч человек со стационарных компьютеров и 770,5 тысяч человек с мобильных устройств.
Кстати, попытки заблокировать iHerb были и раньше. Так, в 2015 году Николаевский районный суд, который также находится в Ульяновской области, вынес решение заблокировать сайт магазина.
Иск в суд подал россиянин Александр Жестков. В своём заявлении он указал, что iHerb продаёт и доставляет в Россию БАДы и пищевые добавки, которые не соответствует действующему в стране техрегламенту. Истец подчеркнул, что продукцию американского магазина можно классифицировать как запрещённую к обороту на территории России из-за несоответствия требованиям безопасности.
Жестков потребовал, чтобы Генпрокуратура добилась блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного положения магазина из AppStore и Google Play. Примечательно, что сам Жестков является исполнительным директором СРО НП «Союз производителей БАД к пище».
В итоге ещё один иск к американской компании, также к компаниям Apple и Google, которые были в деле соответчиками, подал прокурор Засвияжского района Ульяновска, сообщает РБК.
Рассмотрев заявления, суд постановил, что необходимо ограничить доступ к информации о несертифицированных БАДах на сайте. Всего было перечислено десять позиций. Реализовать ограничение должен Роскомнадзор.
Что касается второго заявления, в котором требовали удалить приложение из российских AppStore и Google Play, то в этом случае суд требования удовлетворил. Издание направило запрос в iHerb с вопросом, будет ли решение суда обжаловано.
Эксперты говорят о том, что хоть под блокировку попали только несколько страниц, трудности с заказами могут возникнуть со всем сайта. Отмечается, что на декабрь 2018 года ежемесячная аудитория iHerb в России в возрасте 12–64 лет в городах с населением от 100 тысяч человек составляла 986,8 тысяч человек со стационарных компьютеров и 770,5 тысяч человек с мобильных устройств.
Кстати, попытки заблокировать iHerb были и раньше. Так, в 2015 году Николаевский районный суд, который также находится в Ульяновской области, вынес решение заблокировать сайт магазина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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