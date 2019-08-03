ИА «Ореанда-Новости». Минобороны сообщило, что тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил свой первый полёт.



«Охотник» был в полёте около 20 минут. Аппарат, управляемый оператором, облетел аэродром на высоте порядка 600 метров. После этого он успешно совершил посадку.



Отмечается, что российский беспилотник имеет аппаратуру для оптико-электронной и радиотехнической, а также других видов разведки.