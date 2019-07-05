ИА "Ореанда-Новости" Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов посетил космодром Восточный и осмотрел ход строительства основных объектов. Пристальное внимание Борисов уделил строительстве площадки для запуска ракет-носителей «Ангара».

В осмотре Восточного принимали участие также генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков. Чиновники рассказали Борисову также о возведении жилого комплекса под названием «Звёздный» на территории космодрома.

Кроме стартовой площадки для «Ангары», Юрий Борисов ознакомился с другими объектами строительства Восточного. Среди них: командно-измерительный пункт, сооружение для забора воды, комплекс для хранения топлива для ракет, корпуса, где производится сборка и испытание космических аппаратов и ракет-носителей «Союз 2».

Что касается площадки для ракет-носителей «Ангара», то строительство этого объекта должно завершиться к концу 2022 года. В настоящее время на объекте задействовано свыше двух тысяч строителей и 287 единиц техники. Стоимость стартовой площадки составляет около 39 миллиардов рублей. Производить строительство объекта будут работники производственно-строительного объединения «Казань», которые уже осенью этого года начнут готовить своего рода стол, выполненный из бетона, для последующего запуска ракет типа «Ангара».

Напомним, что вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов назначен ответственным лицом за национальную безопасность и оборонно-промышленный комплекс. Дмитрий Рогозин, в свою очередь, в июне заявил о том, что началось строительство второй очереди космодрома Восточный.