ИА «Ореанда-Новости». Врач из России в Италии рассказал об ошибках в борьбе с коронавирусом. Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с «Коммерсантом» заявил, что главной ошибкой Рима стало упущение момента. Италия не приняла необходимые меры вовремя, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте.

Эксперт отметил, что в КНР своевременно задумались о серьёзности коронавируса. Поэтому Китаю удалось, несмотря на огромную численность и плотность населения, уйти с первых мест по количеству погибших. Италия же припозднилась с введением защитных мер примерно на три недели.

Россия же смогла затормозить распространение коронавируса, закрыв границу с Китаем и транзитные потоки, подытожил Семенов.