ИА «Ореанда-Новости» В долгосрочном бюджетном прогнозе, который правительство России внесло в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы, указано, что общий объём «серой» заработной платы, с которой не уплачиваются налоги и страховые взносы, составляет 10 триллионов рублей в год.

В документе упомянуто, что так называемая неформальная экономика, то есть нерегистрируемая или лишь частично регистрируемая экономическая активность, является одним из серьёзнейших факторов риска для бюджетной системы страны. Авторы прогноза ссылаются на «создание диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками, на «потерю конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков», что побуждает их «уходить в тень». «Таким образом, раскручивается спираль «теневизации» экономики», – делают вывод министры. «…В случае сохранения темпов сокращения этой доли на уровне последних 5–10 лет выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ к 2034 году могут составить 1,5 процентного пункта ВВП ежегодно», – делают прогноз авторы документа.