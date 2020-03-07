ИА «Ореанда-Новости» . На сайте Правительства страны сообщается, что кабмин одобрил выделение денежных средств на выплаты россиянам к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В сообщении уточняется, что проект распоряжения российского правительства по данной теме полностью одобрен. Законодательный акт позволит произвести единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы некоторых гражданам государства: инвалидам, военным ветеранам, бывшим узникам, вдовам и вдовцам солдат, которые погибли в военных действиях против Финляндии и Японии, а также вдовам и вдовцам погибших инвалидов, военнослужащих и тружеников тыла.

Средства для выплат будут выделены из резерва правительства.