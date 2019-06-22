ИА «Ореанда-Новости» Специалисты Центра социально-трудовых прав, изучив 429 акций протеста, состоявшихся в России в первые 3 месяца 2019 года, отметили, что количество социальных протестов превысило число акций, связанных с политическими вопросами.

Авторы соответствующего доклада классифицировали протестные акции следующим образом: трудовые, экологические и градозащитные, социально-бытовые, политические и гражданские, профсоюзные, нетипичные.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года содержание требований протестующих граждан претерпело значительные изменения: количество социально-бытовых акций увеличилось с 86 до 157, в то время как политических стало меньше – их число упало с 149 до 108. Наиболее значимыми темами социальных протестов названы пенсионная и «мусорная» реформы.

Также представляет интерес вовлечение в протестное движение регионов, для которых ранее это было несвойственно, – это, например, Рязанская, Смоленская и Воронежская области.