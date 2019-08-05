К такому выводу пришли аналитики.

По информации, предоставленной специалистами Института экономики роста имени Столыпина, уже в 2019 году российская экономика столкнётся с процессами технической рецессии. Ссылаясь на данные Росстата, эксперты говорят, что рост внутреннего валового продукта, зафиксированного в первом квартале текущего года, мог состояться благодаря только успешной деятельности крупных государственных предприятий. Напомним, что сам рост составил полпроцента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Предприятия малого и среднего бизнеса в России по-прежнему испытывают значительные трудности в своей деятельности. Специалисты назвали сокращение в этом секторе экономике на уровне до восьми процентов. Соответственно, сократилось и количество рабочих мест. С другой стороны, наблюдается рост микропредприятий, так как часть малого и среднего бизнеса переформатировались в такого рода компании.

По словам доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Олега Филиппова, рецессия в экономике государства уже началась. Ряд отраслей показали результаты, аналогичные итогам, зафиксированным в кризисном 1998 году. Граждане России становятся всё более неплатёжеспособными, заключил эксперт.

Вопреки прогнозам специалистов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин ранее говорил, что экономика столкнётся с трудностями, связанные, в целом, с процессами технической рецессии, двумя годами позже – в 2021 году. Причину такой ситуации главный экономист страны видит в неконтролируемом росте потребительского кредитования. Эта точка зрения, в свою очередь, была раскритикована Центральным Банком России.