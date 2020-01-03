03.01.2020, 18:11
Росстандарт оценил качество топлива на АЗС
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Росстандарта провели исследование качества автомобильного топлива на АЗС в Дагестане, Севастополе и Крыму. По полученным данным, на 157 заправках были выявлены нарушения.
Специалисты проверяли как бензин, так и дизельное топливо. Основное нарушение касается несоответствия октанового числа бензина, которое указано на табличке. В свою очередь, в дизельном топливе были выявлены большие расхождения в температуре вспышки в закрытом тигле. Также Росстандарт отметил, что в топливе превышено содержание уровня серы.
В ближайшее время на официальном сайте Росстандарта будет опубликован список автомобильных заправок, на которых были выявлены указанные нарушения.
Специалисты проверяли как бензин, так и дизельное топливо. Основное нарушение касается несоответствия октанового числа бензина, которое указано на табличке. В свою очередь, в дизельном топливе были выявлены большие расхождения в температуре вспышки в закрытом тигле. Также Росстандарт отметил, что в топливе превышено содержание уровня серы.
В ближайшее время на официальном сайте Росстандарта будет опубликован список автомобильных заправок, на которых были выявлены указанные нарушения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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