Специалисты проверяли как бензин, так и дизельное топливо. Основное нарушение касается несоответствия октанового числа бензина, которое указано на табличке. В свою очередь, в дизельном топливе были выявлены большие расхождения в температуре вспышки в закрытом тигле.В ближайшее время на официальном сайте Росстандарта будет опубликован список автомобильных заправок, на которых были выявлены указанные нарушения.



