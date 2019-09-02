Согласно показателям из отчёта, российское население продолжает расти.

К ноябрю следующего года, по прогнозам Росстата, число жителей на территории Российской Федерации увеличится до ста сорока семи миллионов. Следует отметить, что речь идёт не только о лицах, имеющих российское гражданство, но и об иностранных гражданах и людях без гражданской принадлежности, постоянно проживающих на территории страны. Этот показатель является прогнозируемым - точные цифры можно получить по результатам Всероссийской переписи населения, проведение которой запланировано на октябрь 2020 года. Помимо так называемого «высокого» прогноза в Росстате существует и «низкий» - он составит более ста сорока шести с половиной миллионов человек.

По словам ведущего научного сотрудника международной лаборатории политической демографии и человеческого капитала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Андрея Коротаева, показатель, приведённый Росстатом, является довольно условной цифрой. Особенно это касается жителей крупных городов. Например, значительная часть народа приезжает в страну, чтобы заработать и остаются здесь жить. Есть люди, которые едут с целью осесть в стране, однако, условия вынуждают их покинуть государство. И таких людей может быть около одного миллиона. Приблизительно такая ситуация и вышла с показателями переписи в 2010 году. Эксперт считает, что прирост населения в стране может быть поддержан только миграционными процессами.

Напомним, что по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в России проживало около ста сорока трёх миллионов человек.