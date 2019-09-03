ИА «Ореанда-Новости» Росстат сообщил, что в 2018 году в России были трудоустроены 53,2 % женщин. Всего среди граждан в возрасте от 15 лет данный показатель составляет 59,8 %. Доля работающих мужчин составляет 67,8 %.

Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова, комментируя гендерные различия в данной области, отметила, что в условиях снижения экономической активности и увольнений «женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения». Среди других причин – рост теневой экономики и скрытого найма сотрудников и тот факт, что уровень профессионализма женщин ниже и они оказываются менее востребованными на рынке труда по сравнению с мужчинами.