ИА «Ореанда-Новости». Из данных ведомства следует, что в России есть лишь один регион, где преобладают мужчины.

«Российская газета» сообщила об этом, ссылаясь на информацию Росстата.

Единственным «мужским» регионом стал Чукотский автономный округ. Однако разница между количеством представителей разных полов минимальна – 50,11% мужчин против 49,89% женщин.

Население нескольких регионов находится на примерно одинаковой планке. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, Камчатском крае и Чечне число обоих полов практически равное (49%).

Наименьшее количество мужчин оказалось в Новгородской, Тульской, Ивановской и Ярославской областях, Ингушетии и Питере.



Мировые эксперты, ранее анализировавшие ситуацию в демографическом женском преимуществе, заявили, что это не грозит ни чем хорошим. Мужская половина населения постепенно сокращается по всему миру. Продолжение сокращения количество представителей сильной половины человечества, могут начаться проблемы в сферах, где необходима физическая нагрузка.