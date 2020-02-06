ИА «Ореанда-Новости». Росстат перечислил регионы, в которых больше всего незакрытых вакансий врачей.

Росстат опубликовал данные о регионах, в которых больше всего не хватает врачей. Статистика охватывает 2018 год. Об этом сообщает РБК.

Так, на конец 2018 года в России незакрытыми оставались около 50 тысяч вакансий врачей и столько же вакансий среднего медицинского персонала. С этой проблемой намерены бороться увеличением целевого набора в университеты и программ, которые привлекают в регионы молодых специалистов.

Самая значительная нехватка работников здравоохранения была зарегистрирована в Камчатском крае, где открытыми остались почти 20% вакансий медработников. На втором месте расположилась Смоленская область, затем идёт Псковская область.

Больше всего от незакрытых позиций «страдает» служба скорой помощи. Эксперты объяснили такую статистику низкой зарплатой и «бешеными нагрузками» работников скорой помощи.