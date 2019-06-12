ИА «Ореанда-Новости» Росстат опубликовал данные о показателях смертности и рождаемости по регионам за 2018 год. Лидером в рейтинге стала Москва, там родилось 132,1 тыс. человек, а умерло 122 тыс.

Следом идёт Московская область, с показателями рождаемости и смертности - 83 тыс. и 92 тыс. соответственно. На третьем месте по рождаемости стоит Краснодарский край, там на свет появилось 64,5 тыс. новорождённых

Самая низка рождаемость зафиксирована в Ненецком автономном округе – 618 младенцев. Смертность в этом регионе также самая низкая по показателям – 394 умерших.