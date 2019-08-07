ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата проанализировали основные причины незанятости населения.

16,1 % безработных сообщили, что они были уволены в связи с сокращением штата, ликвидации предприятия либо собственного бизнеса. 26,6 % респондентов прекратили трудовые отношения по собственному желанию. 6 % лишились работы из-за окончания срока действия срочного договора либо соответствующего договора гражданско-правового характера. 0,3 % были уволены из армии.

Почти четверть опрошенных – 24 % – сообщили социологам, что они вообще никогда не работали. Ещё 26,8 % незанятых граждан указали иные причины трудностей с трудоустройством.