ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата на основе сведений министерства здравоохранения определили самые распространенные заболевания среди российской молодёжи. Учитывались граждане, не достигшие определённого возраста, которым в течение 2018 года были поставлены те или иные диагнозы.

Более всего распространены психические расстройства – в прошлом году более 231,8 тысячи граждан моложе 40 лет получили подобные диагнозы. Далее следуют наркологические заболевания – 107,8 тысячи новых пациентов в возрасте до 39 лет.

Достаточно распространенным заболеванием является и ВИЧ-инфекция – более 34,7 тысячи пациентов в возрасте до 34 лет. У 22,6 тысячи человек того же возраста был впервые диагностирован туберкулёз, у 18,4 тысячи – злокачественные новообразования, у 12,4 тысячи граждан в возрасте до 39 лет – сифилис, у 11,3 тысячи человек того же возраста – гоноккоковые инфекции.