Отмечается, что Росстат хочет сделать перепись популярнее, частности, через юмористические передачи, например, КВН или Comedy Club. Выпуск такой передачи должен дать позитивные установки населению по поводу предстоящей переписи. При этом сколько именно планируется потратить на юмористический выпуск не сообщается.Кроме юмористической передачи, информация о переписи должна быть в одном из популярных детских мультсериалов в сентябре-октябре 2020 года. Кроме того, Росстат также хочет, чтобы исполнитель контракта вёл специальные аккаунты в соцсетях.