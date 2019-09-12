ИА «Ореанда-Новости» Росстат сообщил, что по состоянию на 1 января 2018 года средний возраст жителя России составлял 40,02 года. Отмечается, что в течение последнего десятилетия данный показатель увеличился почти на 1,5 года.

Средний возраст мужчин (37,26 года) значительно меньше, чем у женщин (42,41 года).

Среди российских регионов самый низкий средний возраст зафиксирован в Республике Чечня – 28,68 года. За ней следуют Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и Ямало-Ненецкий автономный округ (33,92 года).

Наиболее высокие показатели – в Тамбовской (43,4), Тульской (43,31), Рязанской (42,79), Пензенской (42,62) областях, а также в Москве (42,3 года).