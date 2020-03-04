ИА «Ореанда-Новости» . В государстве размеры средней пенсии увеличились почти на 6% по сравнению с зимой предыдущего года. Средняя пенсия выросла до 14 905 рублей. Об этом сообщает Росстат.

По итогам всего прошлого года размер средней пенсии увеличился на 6%. В январе текущего года пенсии поднялись на 5,7%. Реальный размер пенсионных отчислений в прошлом году с учётом инфляции поднялся на 1,5% по сравнению с позапрошлым годом.

В Конституции может появиться положении об обязательной индексации пенсии не реже одного раза в год. Соответствующую поправку в основной закон государства уже поддержали представители комитета по госстроительству Государственной думы.