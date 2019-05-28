ИА «Ореанда-Новости» По результатам исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» за четвертый квартал 2018 года, проведённого сотрудниками Росстата, 48,2 % российских семей располагают средствами только на пропитание и одежду. На приобретение товаров длительного потребления (мебели, холодильника, стиральной машины, смартфона и так далее) денег уже не остаётся.

Ещё выше данный показатель среди молодых семей (59,2 %) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9 %). При этом почти 15 % опрошенных заявили, что им хватает только на еду, а приобретение одежды и оплата коммунальных услуг уже вызывают затруднения.

Социологами государственной статистической службы также было выявлено, что россияне всё больше расходуют сбережения и берут кредиты. Доля потраченных сбережений и взятых в долг денег увеличилась с 7,8 % в конце 2017 года до 11 % в исследуемый период.