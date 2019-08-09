09.08.2019, 09:28
Росстат выяснил, в каком возрасте россиянки чаще всего рожают ребёнка
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата обобщили данные о возрасте российских рожениц за 2018 год.
Было установлено, что средний возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет, второго – 30 лет, третьего – 31 год. Как правило, четвёртого ребенка женщины рожают в 33 года, а пятого и последующих – после 34 лет.Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин отметил, что за последние полтора десятилетия средний возраст рождения первого ребенка значительно увеличился, причём это не исключительно российская тенденция. «Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: всё чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка», – сказал специалист.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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