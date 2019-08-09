ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата обобщили данные о возрасте российских рожениц за 2018 год.

Было установлено, что средний возраст рождения первого ребенка составляет 26 лет, второго – 30 лет, третьего – 31 год. Как правило, четвёртого ребенка женщины рожают в 33 года, а пятого и последующих – после 34 лет.

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин отметил, что, причём это не исключительно российская тенденция. «Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: всё чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка», – сказал специалист.