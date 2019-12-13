Это означает, что естественная убыль населения РФ в 2019 году за последние одиннадцать лет станет самой высокой. В 2008 году был зафиксирован предыдущий антирекорд. 362 тысячи человек тогда составила естественная убыль населения.Сокращение рождаемости является одной из основных причин убыли населения. Сейчас рожают в основном женщины, представляющие малочисленные поколения 1990 годов. Также отмечено, увеличение среднего возраста рождения первенцев. Это влияет на то, что возможность рождения последующих детей сокращается.