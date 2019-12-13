13.12.2019, 10:57
Росстатом предсказана в России рекордная убыль населения
ИА «Ореанда-Новости». Специалистами Федеральной службы государственной статистики было выявлено, что в России за девять месяцев умерло почти на 260 тысяч человек больше, чем родилось.
Это означает, что естественная убыль населения РФ в 2019 году за последние одиннадцать лет станет самой высокой. В 2008 году был зафиксирован предыдущий антирекорд. 362 тысячи человек тогда составила естественная убыль населения.
Сокращение рождаемости является одной из основных причин убыли населения. Сейчас рожают в основном женщины, представляющие малочисленные поколения 1990 годов. Также отмечено, увеличение среднего возраста рождения первенцев. Это влияет на то, что возможность рождения последующих детей сокращается.
Это означает, что естественная убыль населения РФ в 2019 году за последние одиннадцать лет станет самой высокой. В 2008 году был зафиксирован предыдущий антирекорд. 362 тысячи человек тогда составила естественная убыль населения.
Сокращение рождаемости является одной из основных причин убыли населения. Сейчас рожают в основном женщины, представляющие малочисленные поколения 1990 годов. Также отмечено, увеличение среднего возраста рождения первенцев. Это влияет на то, что возможность рождения последующих детей сокращается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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