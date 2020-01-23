23.01.2020, 17:23
Ростех выпустит парашюты для спасения людей из небоскрёбов
ИА «Ореанда-Новости». Холдинговая компания «Технодинамика», которая входит в состав Ростеха, выпустит парашюты для спасения людей из небоскрёбов.
Новинка получила название «Шанс». Данный парашют позволяет десантироваться с высоты от 33 метров, то есть с верхнего этажа стандартного девятиэтажного дома. Новинка изготовлена из ткани с минимальной воздухопроницаемостью, созданной на основе полиамидного волокна. «Шанс» прошёл сертификацию и в ближайшее время будет запущен в массовое производство с дальнейшей эксплуатацией.
Специалисты Ростеха отметили, что аналогов разработки не существует. Парашют позволит совершать безопасные прыжки с малых высот. Специальная подготовка перед применением «Шанса» не требуется, так как новинка самостоятельно раскрывается на нужной высоте. Разработчики уверены, что при помощи этого парашюта сотрудники МЧС смогут быстрее эвакуировать людей, попавших в чрезвычайные ситуации, в больших городах с высотной застройкой.
Новинка получила название «Шанс». Данный парашют позволяет десантироваться с высоты от 33 метров, то есть с верхнего этажа стандартного девятиэтажного дома. Новинка изготовлена из ткани с минимальной воздухопроницаемостью, созданной на основе полиамидного волокна. «Шанс» прошёл сертификацию и в ближайшее время будет запущен в массовое производство с дальнейшей эксплуатацией.
Специалисты Ростеха отметили, что аналогов разработки не существует. Парашют позволит совершать безопасные прыжки с малых высот. Специальная подготовка перед применением «Шанса» не требуется, так как новинка самостоятельно раскрывается на нужной высоте. Разработчики уверены, что при помощи этого парашюта сотрудники МЧС смогут быстрее эвакуировать людей, попавших в чрезвычайные ситуации, в больших городах с высотной застройкой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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