Новинка получила название «Шанс».Новинка изготовлена из ткани с минимальной воздухопроницаемостью, созданной на основе полиамидного волокна. «Шанс» прошёл сертификацию и в ближайшее время будет запущен в массовое производство с дальнейшей эксплуатацией.Специалисты Ростеха отметили, что аналогов разработки не существует. Парашют позволит совершать безопасные прыжки с малых высот.Разработчики уверены, что при помощи этого парашюта сотрудники МЧС смогут быстрее эвакуировать людей, попавших в чрезвычайные ситуации, в больших городах с высотной застройкой.