27.12.2019, 13:37
"Ростелеком" передумал закупать планшеты для проведения переписи населения
ИА «Ореанда-Новости». Из-за того, что изменились требования относительно выбора поставщика, "Ростелекомом" было отменено решение о приобретении планшетов для проведения переписи населения. Об этом заявлено на сайте госзакупок.
В материале отмечено, что ПАО "Ростелеком" заявил о том, что отменяет процедуры на поставку единого программно-аппаратного комплекса, который включает в себя планшетные компьютеры, на которые установлены специальные компьютерные программы. В сообщении говорится, что эти программы предназначены для того, чтобы осуществлять сбор сведений о населении.
В документа отмечено, что, когда подписывался договор, заказчиком были определены новые условия, касающиеся исполнения договора, и изменены требования по выбора поставщика.
В ноябре "Ростелеком" планировал закупить порядка 350 тысяч планшетов.
В материале отмечено, что ПАО "Ростелеком" заявил о том, что отменяет процедуры на поставку единого программно-аппаратного комплекса, который включает в себя планшетные компьютеры, на которые установлены специальные компьютерные программы. В сообщении говорится, что эти программы предназначены для того, чтобы осуществлять сбор сведений о населении.
В документа отмечено, что, когда подписывался договор, заказчиком были определены новые условия, касающиеся исполнения договора, и изменены требования по выбора поставщика.
В ноябре "Ростелеком" планировал закупить порядка 350 тысяч планшетов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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