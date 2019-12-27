Из-за того, что изменились требования относительно выбора поставщика, "Ростелекомом" было отменено решение о приобретении планшетов для проведения переписи населения. Об этом заявлено на сайте госзакупок.В документа отмечено, что, когда подписывался договор, заказчиком были определены новые условия, касающиеся исполнения договора, и изменены требования по выбора поставщика.В ноябре "Ростелеком" планировал закупить порядка 350 тысяч планшетов.