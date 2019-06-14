ИА «Ореанда-Новости» Мужчину обвинили в убийстве, которое произошло в 1979 году в Ростовской области. Сообщение об этом появилось на сайте СК РФ.

Как установило следствие, ночью 23 июля 1979 злоумышленник убил сторожа сельхозпредприятия, куда он забрался, чтобы совершить кражу. Отмечается, что он нанёс сторожу несколько ударов ножом, а затем скрылся. Сразу после этого он сменил имя и покинул Ростовскую область. Долгое время он прожил на севере, где ему удавалось скрываться.

На сегодняшний день 63-летний мужчина обвиняется в умышленном убийстве. Расследование продолжается.