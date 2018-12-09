ИА "Ореанда-Новости". Федеральная служба по труду и занятости озвучила регионы с самыми проблемными предприятиями по объёму задолженности по зарплате. Так, в список вошли республика Удмутрия, Тверская и Астраханская области, сообщил журналистам глава Роструда Всеволод Вуколов. По словам руководителя федеральной службы, задолженность образовалась у предприятий-банкротов.

По его словам, в Тверской области долг "Торжокского вагоностроительного завода" перед 582 работниками составляет 87,4 млн рублей. В Астраханской области ОАО "ССЗ "Красные Баррикады" задолжало почти 700-м работникам более 96 млн рублей. В Удмутрии долг по зарплате ОАО "Удмуртский завод строительных материалов" составил около 52 млн рублей, своих выплат ожидают 685 сотрудников, сообщил глава Роструда.

При этом глава Тверской области Игорь Руденя сообщил журналистам, что правительство региона готово погасить долги Торжокского вагоностроительного завода по зарплате при условиях передачи предприятия в собственность региональных властей, передает ТАСС. По словам губернатора, в настоящее время завод находится под управлением структур основного кредитора "Сбербанка". "Ведём переговоры - либо передать этот завод инвесторам, либо передать в областную собственность. Если это будет передача завода в собственность региона, то мы готовы этот долг погасить", - сказал Руденя представителям СМИ.

Отметим, два года назад ввиду накопившегося долга в размере 950 млн рублей "Торжокский вагоностроительный завод" был признан банкротом, значительная часть сотрудников подверглась сокращению. В настоящее время предприятие находится в процессе ликвидации. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Тверской области проработать с собственниками предприятий-задолжников региона вопрос о закрытии долгов по зарплатам.