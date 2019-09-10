ИА «Ореанда-Новости» На портале Роструда «Работа в России» был проведён опрос граждан о работе во время отпуска.

Было выяснено, что 29 % сотрудников во время отпуска регулярно проверяют почту и отвечают на запросы, связанные с работой. Почти половина россиян заявила, что в этот период они уделяют время исключительно неотложным делам. Лишь 22 % полноценно отдыхают, не отвечая ни на письма, ни на звонки.

Также было установлено, что немалая доля работников использует отпуск для поиска новой работы. 23 % респондентов всегда используют для этой цели отпуск. 27 % указали, что им приходилось так поступать, когда возникала необходимость срочно поменять место работы.

Более половины опрошенных – 53 % – заявили, что для полноценного отдыха им необходимо более двух недель. Около трети назвали срок как минимум две недели. 6 % сотрудников согласились с тем, что достаточно и одной недели.