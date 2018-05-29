ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Роструд рассказал результаты анализа, почему происходят чаще всего несчастные случае на работе, если они не связаны с производством.

Согласно данным Роструда, основной причиной летальных исходов на рабочем месте в России являются сердечные болезни сотрудников. Статистика людей, умирающих от сердечных патологий в стране прямо во время работы с каждым годом увеличивается.

Если разбирать смертность, причиной которых не послужили ЧП на производстве, то на втором месте суицид. Люди самостоятельно расправляются со своей жизнью, при этом доводят себя до этого на работе. На третьем – алкогольные отравления, как бы грустно это не звучало. По мнению экспертов, причиной такой статистики являются стрессы, с которыми люди не умеют бороться, и тяжёлые нагрузки.

Но с явным отрывом лидирует по летальным исходам сердечно-сосудистые заболевания, Врачи отмечают, что благодаря массовой профилактике, проблема постепенно улучшается, но не так, как хотелось бы.

Так за прошлый 2017 год по всей федерации произошло 2 600 несчастных случаев, повлекших смерть работников. С производством они связаны не были. Это на пять процентов больше, чем годом ранее.

Из них 85 процентов людей умерли из-за проблем с сердцем и сосудистой системой. Самоубийц было четыре процента, отравились алкоголем три процента.

По мнению специалистов, нужно вводить обязательную диспансеризацию, она позволит предупредить болезни на ранней стадии у работников. Согласно закону, россияне могут бесплатно пройти её раз в три года, загвоздка в том, что выходные для этого по законодательству не предусматриваются.

Работодатели также могут влиять на здоровье работников – улучшать условия труда, сокращать уровень «вредности», а также улучшать социальный климат. Часто угрозы увольнением и повышение нагрузок влечёт нервные срывы у работников, депрессии, стрессы. Что становится фактором смертности в раннем возрасте.