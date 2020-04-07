ИА «Ореанда-Новости». В Роструде объяснили, как будет начисляться заработная плата в период с 4 по 30 апреля. Пресс-служба ведомства уточнила, что россияне, которые работают в период нерабочих дней, получат обычную зарплату, а не повышенную.

Роструд уточнил, что нерабочий день не относится к выходным или праздничным нерабочим дням, поэтому зарплата работающих в эти дни сотрудников не будет превышать обычную. Принцип оплаты труда не изменился, подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что у работников, которые получают оклад, месячная заработная плата остаётся неизменной. Те работники, которые получают сдельную зарплату, за указанные нерабочие дни получат соответствующее вознаграждение, определённое работодателем.