ИА «Ореанда-Новости» Представители Роструда разъяснили гражданам некоторые нормы Трудового кодекса, касающиеся предоставления отпуска.

Ведомство напомнило россиянам, что работодатель не вправе самостоятельно принимать решение о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска. Сотрудник в соответствии с законом имеет возможность разделить 28 дней стандартного отпуска на части, но при этом хотя бы одна из них не должна быть короче 14 дней. В то же время организация не должна участвовать в распределении дней, например требовать включить в отпуск выходные, – данное нарушение караются предупреждением или штрафом до 5 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Сотрудники Роструда также упомянули, что на работодателе лежит обязанность предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск несовершеннолетним и сотрудникам, занятым на опасных производствах. Мужчин, чьи жёны находятся в отпуске по беременности и родам, предписано отпускать на отдых в любое удобное время.