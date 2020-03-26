26.03.2020, 21:12
Роструд возьмёт под контроль соблюдение нерабочей недели
ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин поручил Роструду контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля, пишет RT.
О результатах проверки Роструд потом должен доложить правительству. Ведомству были даны соответствующие рекомендации.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением заработной платы сотрудников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии