ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин поручил Роструду контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля, пишет RT.



О результатах проверки Роструд потом должен доложить правительству. Ведомству были даны соответствующие рекомендации.



Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением заработной платы сотрудников.