ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо» нужно обновить и сделать более современным, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ведомство хочет добавить в маршрут новые территории и виды туризма. Догузова отметила, что направлению нужно перезагрузка.

По её словам, «Золотое кольцо» сделать интересным для школьников и студентов. В частности, открывать модные улицы с барами и ресторанами, проводить больше мероприятий.