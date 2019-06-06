06.06.2019, 18:36
Ростуризм планирует обновить «Золотое кольцо России» для молодёжи
ИА «Ореанда-Новости». Знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо» нужно обновить и сделать более современным, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Ведомство хочет добавить в маршрут новые территории и виды туризма. Догузова отметила, что направлению нужно перезагрузка.
По её словам, «Золотое кольцо» сделать интересным для школьников и студентов. В частности, открывать модные улицы с барами и ресторанами, проводить больше мероприятий.
Ведомство хочет добавить в маршрут новые территории и виды туризма. Догузова отметила, что направлению нужно перезагрузка.
По её словам, «Золотое кольцо» сделать интересным для школьников и студентов. В частности, открывать модные улицы с барами и ресторанами, проводить больше мероприятий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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