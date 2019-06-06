Ведомство хочет добавить в маршрут новые территории и виды туризма. Догузова отметила, что направлению нужно перезагрузка.По её словам, «Золотое кольцо» сделать интересным для школьников и студентов. В частности, открывать модные улицы с барами и ресторанами, проводить больше мероприятий.