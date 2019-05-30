ИА «Ореанда-Новости» Система штрафов за нарушения в медицине, которая существует на сегодняшний день , недостаточна. Так считает глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

По его словам, Минздрав согласился с этим заявлением. В связи с этим, в Кодекс административных правонарушений будут внесены изменения, сообщает РИА Новости. Что именно будет изменено, глава ведомства не уточнил, однако подтвердил, что на данный момент вопрос решается, и вскоре проект будет внесён в Госдуму.