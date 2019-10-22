22.10.2019, 18:49
Ройзман заявил, что готов идти на выборы в Госдуму
ИА «Ореанда-Новости». Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что готов участвовать в выборах в Госдуму , пишет URA.ru.
Ройзман отметил, что он будет участвовать, если «будут нормальные выборы по одномандатным округам».
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Из 450 депутатов первая половина избирается по спискам политических партий, а вторая половина — по одномандатным округам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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