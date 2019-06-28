28.06.2019, 21:18
РПЦ и Минтруд заключили соглашение о развитии добровольческих движений
ИА «Ореанда-Новости» Патриарх Кирилл и глава Минтруда Максим Топилин заключили соглашение о развитии добровольчества и организаций сестёр милосердия.
Документ призван развивать работу в сфере добровольческих организаций и социальной помощи. Волонтёры, сёстры милосердия будут сотрудничать с государственными социальными учреждениями.
Согласно данным синодального отдела, при участии РПЦ создано более 400 проектов помощи людям с ограниченными возможностями. В НКО работают около 300 сестричеств милосердия и более 800 добровольческих групп.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии