ИА «Ореанда-Новости» Патриарх Кирилл и глава Минтруда Максим Топилин заключили соглашение о развитии добровольчества и организаций сестёр милосердия.

Документ призван развивать работу в сфере добровольческих организаций и социальной помощи. Волонтёры, сёстры милосердия будут сотрудничать с государственными социальными учреждениями.

Согласно данным синодального отдела, при участии РПЦ создано более 400 проектов помощи людям с ограниченными возможностями. В НКО работают около 300 сестричеств милосердия и более 800 добровольческих групп.